Napoli, donna aggredita con l'acido da una conoscente

Una donna di origini nigeriane è stata ferita con dell'acido durante una lite con una conoscente.

L'aggressione con l'acido

La donna, che ha dichiarato di avere 26 anni ed è priva di documenti, sarebbe stata colpita al petto, agli occhi e alla bocca, mentre si trovava nel quartiere Forcella. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia Centro e Stella, intervenuti presso il pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. La donna non è in pericolo di vita, è cosciente e sarà trattenuta in ospedale per alcune visite specialistiche. I carabinieri, intanto, indagano per ricostruire la dinamica e identificare la responsabile.