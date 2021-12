Napoli, vendita abusiva di cuccioli di cane: 38 messi in salvo

A Napoli la polizia locale, in un'operazione congiunta con gli uomini della Enpa (Ente nazionale protezione animali) e il servizio veterinario della Asl Napoli 1 Centro, è intervenuta per mettere fine alla vendita abusiva di cuccioli di varie razze gestita da un pregiudicato. I cuccioli salvati sono 38 di diverse razze e di taglia medio-piccola.

La ricostruzione dei fatti

I cuccioli, barboncini, carlini e altri cuccioli di taglio piccolo, molto richiesti come regalo per il Natale, erano tenuti in un locale di circa 300 metri quadri individuato nel quartiere di Ponticelli a Napoli dove gli agenti hanno fatto irruzione fermando e identificando il soggetto che gestiva l'attività priva di qualsiasi titolo nonché per la detenzione e somministrazione di medicinali non autorizzati.

Le accuse

L'uomo deve rispondere di maltrattamento di animali di traffico illecito di animali domestici e di esercizio abusivo della professione veterinaria. L'operazione ha portato alla luce un traffico di animali provenienti dall'estero che arrivano in Italia con modalità illecite, dopando i cuccioli per renderli al momento della vendita apparentemente sani e forti, in modo da celare patologie e maltrattamenti vari. I medici del Servizio Veterinario della Asl Napoli 1 Centro hanno preso i cuccioli in carico e li hanno messi sotto osservazione. Il soggetto fermato al momento non ha fornito alcuna spiegazione riguardo la provenienza dei cuccioli, ma da un'ispezione dei luoghi è stato possibile recuperare alcuni libretti di provenienza presumibilmente rumena.