Covid Campania, il bollettino: 4.541 contagi su 76.534 tamponi

Sono 4.541 i nuovi positivi al Covid registrati in Campania su 76.534 test esaminati, l'incidenza è del 5,93%. Dieci le nuove vittime censite nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 32 (+1), mentre quelle negli altri reparti di degenza sono 457 (-6).