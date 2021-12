Pregiudicato ferito a colpi di arma da fuoco nel Napoletano: si indaga

Un pregiudicato. M.C., di 43 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco nella notte a San Vitaliano (Napoli) in circostanze non ancora chiarite. L'uomo è stato accompagnato dal figlio all'ospedale di Nola poco prima delle 4 e ha riferito alla Polizia che ad aprire il fuoco è stato uno sconosciuto dopo un diverbio per motivi di viabilità. La sua versione è al vaglio degli agenti del commissariato di Nola. Il 43enne, che ha precedenti penali per lesioni e resistenza, è stato raggiunto da due proiettili alle gambe. Ora è ricoverato con prognosi riservata all’ospedale di Nola.