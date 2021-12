Covid Campania, il bollettino: 2.650 nuovi casi su 49.957 test

Salgono sia i posti di terapia intensiva (più tre rispetto a ieri, 32 in totale) sia quelli in degenza (più cinque rispetto a ieri, 463 in totale)

Sono 2.650 i nuovi positivi al Covid in Campania su 49.957 test esaminati.

Il bollettino

L'incidenza è del 5,30%, in aumento rispetto al 4,31% di ieri. Sette le nuove vittime censite nel bollettino dell'Unità di crisi. Salgono sia i posti di terapia intensiva (più tre rispetto a ieri, 32 in totale) sia quelli in degenza (più cinque rispetto a ieri, 463 in totale).