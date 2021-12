Napoli, Lorenzo Insigne positivo al Covid: salta la gara con lo Spezia

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è risultato positivo al Covid 19 in seguito al tampone molecolare eseguito questa mattina (LAZIO: POSITIVO CIRO IMMOBILE). Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Lo ha comunicato il club partenopeo, spiegando che il resto della squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio. Insigne salta dunque la partita di domani con lo Spezia e passerà una parte della pausa natalizia del campionato in isolamento. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)