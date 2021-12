Covid Campania, 2.297 casi su oltre 53mila tamponi

Sono 2.297 i nuovi positivi al Covid in Campania su 53.202 test esaminati. L'incidenza è del 4,31%, in netto calo rispetto al balzo di ieri (6,18) dovuto anche al minor numero di tamponi eseguiti di domenica. Ben 16 le nuove vittime censite nel bollettino dell'Unità di crisi, di cui sei decedute nelle ultime 48 ore e dieci risalenti ai giorni precedenti ma registrate in ritardo. I posti di terapia intensiva occupati scendono a 29 (-2) mentre quelli di degenza continuano ad aumentare e salgono a quota 458 (+19 rispetto a ieri). Una settimana fa i ricoveri in intensiva erano 28, quelli in degenza 381 (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).