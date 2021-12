Incendio in un'abitazione ad Anacapri, feriti ragazzo e la nonna

Un ragazzo di 15 anni e la nonna di 81 sono rimasti feriti in un incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri in un'abitazione di via Migliara ad Anacapri. Entrambi sono stati portati all'ospedale Capilupi di Capri e poi il giovane trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli a causa della gravità delle sue condizioni.

La ricostruzione dei fatti

Ha riportato ustioni mentre la nonna ha avuto una crisi respiratoria. Probabilmente, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, le fiamme sono state provocate da una fuga di gas accesa nell'abitazione della nonna che il giovane era andato a trovare. Il padre del ragazzo che abita in una casa adiacente ha prestato, insieme ai vicini, i primi soccorsi, e allertato i pompieri e il 118.