Torre Annunziata, scooter contro auto in sosta: morto 19enne

Scooter contro auto in sosta: morto un diciannovenne, mentre un coetaneo è in pericolo di vita. È accaduto questa mattina attorno alle 5 a Torre Annunziata (in provincia di Napoli), lungo corso Vittorio Emanuele III. A procedere nelle indagini sono gli agenti del locale commissariato di polizia, che stanno provando a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione il mezzo, per cause in corso di accertamento, all'altezza dell'incrocio tra via Cavour e via Fontana sarebbe andato a sbattere contro una vettura ferma a bordo strada. L'impatto è stato terribile e sul selciato sono rimasti i due ragazzi: quando sono arrivati sul posto, i soccorritori del 118 hanno capito che per uno dei due giovani, originario del quartiere napoletano di Ponticelli, non c'era più nulla da fare. L'altro passeggero e coetaneo della vittima invece è stato trasferimento all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è ora ricoverato in gravi condizioni ed è in prognosi riservata.