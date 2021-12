Covid, contagi in aumento: a Benevento scuole chiuse lunedì e martedì

Scuole chiuse lunedì e martedì prossimo a Benevento per l'incremento dei casi Covid nell'ultima settimana. La decisione è stata presa dal sindaco Clemente Mastella. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Aumentano i contagi in Campania

A mostrarsi preoccupato per l’incremento dei casi in tutta la Campania è stato anche il presidente della Regione, Vincenzo De Luca: "La diffusione del contagio aumenta a un ritmo impressionante - ha dichiarato ieri durante il consueto intervento in diretta social -. Un aumento che è dell'ordine del 200-300% di contagi. Ci stiamo avvicinando anche in Italia, si pure con ritardo, ai livelli che registriamo in altri paesi in Europa. C'è da augurarsi che il livello elevato di vaccinazione ci salvaguardi da effetti pesanti ma siamo di fronte ad una fiammata di contagio estremamente preoccupante. Siamo di nuovo in una situazione di grave emergenza".