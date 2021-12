Buonabitacolo, tre persone intossicate da monossido di carbonio

A causare la fuoriuscita del gas molto probabilmente il malfunzionamento dei una stufa. I tre - una 25enne e i due figli di 3 anni e 15 mesi - sono ricoverati in ospedale, ma non versano in gravi condizioni

Tre persone, una 25enne e i due figli di 3 anni e 15 mesi, sono state soccorse e trasportate in ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio a Buonabitacolo, nel Salernitano. È accaduto la notte scorsa in un'abitazione del piccolo centro del Vallo di Diano, molto probabilmente per il malfunzionamento di una stufa. Dopo essere stati accompagnati in un primo momento all’ospedale di Polla, i tre sono stati poi trasferiti: a Salerno presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, mentre i due piccoli al Santobono di Napoli. Non versano comunque in gravi condizioni.