Benevento, rubano oltre 100 chili di rame: due arresti

Sono stati bloccati a bordo di un camion carico di oltre cento chili di rame e per questo due malviventi, di 34 e 42 anni, entrambi di Cervinara (in provincia di Avellino), sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato per furto. I due sono ritenuti responsabili di un colpo ad Airola (in provincia di Benevento), nei capannoni della Sapa, devastati ad ottobre da uno incendio di enormi proporzioni.