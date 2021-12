Napoli, operazione antidroga: sequestrati 50 chili di cocaina

Oltre 50 chili di cocaina per un valore di circa due milioni di euro sono stati sequestrati nel corso di un'operazione degli agenti del commissariato Vasto Arenaccia di Napoli, agli ordini del vice questore aggiunto Manuela Marafioti.

Il sequestro di cocaina

A Casoria i poliziotti hanno notato a bordo di un'auto Citroen C3 Picasso di colore bianco un uomo che ha cercato di divincolarsi nel traffico per eludere un controllo. Gli agenti sono allora scesi dall'auto di servizio e hanno bloccato l'uomo. Nel corso di una perquisizione, in un vano ricavato artigianalmente sotto il sedile anteriore del passeggero hanno trovato 13 panetti di cocaina del peso di un chilo ciascuno. Si è decisa quindi una perquisizione al suo domicilio di Casoria dove, nascosti in un soppalco, sono stati scoperti altri 34 panetti delle stesse dimensioni, peso e sostanza di quelli rinvenuti nell'auto. Inoltre, in un cassetto sono state trovate 5 buste contenenti sempre cocaina, un bilancino digitale e 11 mila euro, tutti in banconote da 50 euro. Così il 34enne è stato arrestato e su disposizione del pm di turno della Procura di Napoli Nord successivamente condotto al carcere di Poggioreale. Nel corso della stessa operazione è stato scoperto hashish nel vano motore di un frigo di un bar, un uomo è stato arrestato.