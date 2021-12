Napoli, il sangue di San Gennaro non si scioglie

L’abate della Cappella di San Gennaro ha aperto la cassaforte con le reliquie del santo e il contenuto nell’ampolla è apparso completamente solido. La teca è stata mostrata ai fedeli ai piedi dell’altare: resterà in esposizione per l’intera giornata

Il sangue di San Gennaro non si scioglie, almeno per ora. Alle ore 9 l'abate della Cappella di San Gennaro monsignor Vincenzo De Gregorio ha aperto la cassaforte con le reliquie del santo, al termine della celebrazione della messa il sangue di San Gennaro, mostrando ai fedeli ai piedi dell’altare il contenuto nell'ampolla completamente solido.

La liquefazione del sangue

La teca resterà in esposizione per l'intera giornata, nella speranza che possa ripetersi la liquefazione del sangue, atteso ogni 16 dicembre come terzo prodigio dell'anno. In caso contrario, sarebbe il secondo anno consecutivo che non si ripete quello di dicembre, il cosiddetto "miracolo laico" perché gestito direttamente dalla Deputazione di San Gennaro presieduta dal sindaco di Napoli.