Caivano, scoperto pusher che aveva il reddito di cittadinanza

Il 36enne è stato sorpreso al Parco Verde in possesso di 65 dosi di eroina, 60 di cocaina, e 600 euro in contanti

Un 36enne di Cardito è stato sorpreso al Parco Verde di Caivano (Napoli) in possesso di 65 dosi di eroina, 60 di cocaina, e 600 euro in contanti. L'uomo, hanno scoperto i carabinieri, risultava anche percettore del reddito di cittadinanza. Il 36enne è stato messo ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Per il sussidio si va verso la revoca, i militari informeranno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.