Torre del Greco, giro di notte su scooter rubato: denunciati 2 minori

A bordo di uno scooter rubato in giro di notte: denunciati dai carabinieri. Si tratta di due minorenni, sorpresi a Torre del Greco (in provincia di Napoli) dai militari della sezione Radiomobile della locale compagnia e denunciati a piede libero per ricettazione, per poi essere affidati ai rispettivi genitori.

La vicenda

Erano quasi le 3 della scorsa notte e i carabinieri hanno notano a piazza Luigi Palomba due ragazzi a bordo di uno scooter. Li hanno fermati scoprendo che a guidare il mezzo c'era un ragazzo del quartiere napoletano di Ponticelli di 16 anni, mentre il passeggero era più giovane di un anno e risiedeva a San Giorgio a Cremano. Da accertamenti è risultato che il mezzo sul quale viaggiavano fosse stato rubato ad Ercolano lo scorso 7 dicembre.