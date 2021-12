Napoli, 15enne muore dopo aver mangiato in ristorante: indagini

Il giovane ha iniziato a non sentirsi bene lo scorso 23 novembre, dopo aver consumato del sushi. I magistrati contestano al titolare dell’esercizio e a un medico di base il reato di omicidio colposo. Disposta l’autopsia

È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte di un ragazzo napoletano di 15 anni, sentitosi male dopo aver mangiato in un ristorante giapponese. Sull’accaduto indaga la Procura di Napoli, che contesta al titolare dell’esercizio, un cittadino di nazionalità cinese, e a un medico di base 61enne il reato di omicidio colposo. Lo rendono noto fonti di stampa.

La vicenda

Il giovane ha iniziato a non sentirsi bene lo scorso 23 novembre, dopo aver consumato del sushi insieme a delle amiche. I sintomi - disturbi intestinali accompagnati da febbre - sembravano quelli di un'intossicazione alimentare causata dal batterio della salmonella. Il medico aveva prescritto al ragazzo una terapia domiciliare con dei farmaci che inizialmente avevano portato a dei miglioramenti. Tuttavia le condizioni del 15enne sono poi peggiorate, fino al decesso, avvenuto il 2 dicembre. Studente modello e acceso tifoso del Napoli, in occasione della partita contro l’Atalanta i sostenitori partenopei hanno esposto uno striscione in sua memoria.