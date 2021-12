Napoli, ladri di catalizzatori d'auto: tre fermi

A intervenire sono state più pattuglie che hanno tagliato ogni possibile via di fuga e accerchiato i tre finiti in manette per tentato furto aggravato

A Napoli i carabinieri hanno fermato tre soggetti intenti ad armeggiare con un'auto allo scopo di ricavare palladio dal catalizzatore della vettura. L'episodio è successo la notte scorsa nel quartiere Vomero. Dei tre uno era steso sull'asfalto per tagliare il catalizzatore. Il "palo" a pochi metri, mentre un terzo complice stava nell'abitacolo del veicolo.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri hanno intercettati e in pochi istanti si sono assicurati che nessuno riuscisse a fuggire. A intervenire sono state più pattuglie che hanno tagliato ogni possibile via di fuga e accerchiato i tre finiti in manette per tentato furto aggravato.