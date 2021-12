Reddito di cittadinanza senza averne titolo, 9 denunce nell'Avellinese

Si tratta di sette donne e due uomini tra i 23 e i 65 anni. In totale sono stati incassati dagli indagati 55 mila euro

A Cervinara, in provincia di Avellino, nove persone sono state denunciate dai carabinieri per indebita percezione del reddito d cittadinanza. Si tratta di sette donne e due uomini, di cui due di nazionalità straniera, tra i 23 e i 65 anni. In totale sono stati incassati dagli indagati 55 mila euro.

Le indagini

I militari sono risaliti agli indagati attraverso verifiche su documenti e informazioni nel corso di controlli incrociati con gli uffici del comune di Cervinara, accertando che gli indagati avevano dichiarato il falso per ottenere il sussidio.