Piantagione di cannabis in una villa, arrestato 24enne nel Casertano

Il giovane utilizzava un sofisticato sistema di irrigazione, ventilazione e illuminazione. Aveva anche installato un sistema di videosorveglianza per controllare le vie di accesso e il retro dello stabile

Un ragazzo di 24 anni, di origine albanese, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia a Villa di Briano, in provincia di Caserta, per coltivazione di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Aversa lo hanno sorpreso nel sonno all’interno di una villa dove coltivava una piantagione di cannabis, utilizzando un sofisticato sistema di irrigazione, ventilazione e illuminazione.

Eluso il sistema di videosorveglianza

Durante il blitz, i poliziotti sono riusciti a eludere il sistema di videosorveglianza installato dal 24enne per controllare le vie di accesso e il retro dello stabile. Una volta arrestato il ragazzo è stato portato nel carcere di Napoli-Poggioreale.