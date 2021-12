Covid, focolaio in una scuola di Capri: alto tasso di positivi

Medie ed elementari chiuse a Capri a causa di un focolaio Covid in una scuola. Lo ha comunicato l'ASL Napoli 1 Centro che ha attivato tutte le necessarie procedure di controllo e quarantena. La scoperta degli alunni e del personale scolastico risultato positivo è avvenuta nel corso dei normali controlli che l'Asl porta avanti nelle scuole che si trovano nel territorio di competenza. All'istituto Ippolito Nievo è risultata un'alta concentrazione di studenti positivi ed anche alcuni appartenenti al personale scolastico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Disposta la quarantena

Rispetto ai 50 tamponi effettuati dal personale dell'ASL ben 24 hanno avuto un risultato positivo, l'attività di controllo è stata effettuata nella sola giornata di ieri nonostante la giornata festiva, per cui l'ASL Napoli 1 Centro unitamente al sindaco di Capri e al dirigente scolastico dell'istituto interessato hanno disposto la quarantena per tutti gli studenti e il personale scolastico già soggetti a tampone e nella giornata di oggi e domani continueranno tutte le procedure mediche per sottoporre ai tamponi molecolari tutte le persone interessate che lavorano e frequentano i plessi scolastici del comune di Capri: la scuola elementare di Tiberio Giuseppe Salvia, e Quattro Novembre in piazzetta, e la scuola media Ippolito Nievo in via Roma.