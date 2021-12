Nocera Inferiore, un ferito da colpo di arma da fuoco durante lite

Un 55enne è stato ferito alla mano da un colpo d'arma da fuoco durante una lite avvenuta questa mattina in centro a Nocera Inferiore (Salerno). Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato il presunto responsabile, un 70enne.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione i due uomini si conoscevano in quanto residenti nello stesso quartiere. Inizialmente il 55enne ed il 70enne avrebbero avuto una discussione in un'altra zona della città. Poi, a distanza di poco tempo, si sarebbero incrociati nuovamente tra le strade del centro di Nocera Inferiore dove l'anziano si è presentato armato. In questo frangente è stato esploso un colpo di pistola che ha ferito alla mano il 55enne, soccorso e trasportato nell'ospedale Umberto I. Il 70enne, invece, è stato disarmato dalla folla. Sono in corso ulteriori indagini da parte degli agenti del locale commissariato.