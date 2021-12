Napoli, prodotti ittici e trasporto degli infermi: sequestri

A Castellammare di Stabia e in provincia di Napoli i carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Napoli dell'intero complesso aziendale e delle quote del capitale sociale di tre società che si occupano di commercio ittico e di un'azienda di servizi di ambulanza, per un controvalore complessivo stimato in circa quattro milioni di euro.

L'indagine

L'indagine ha consentito l'acquisizione di gravi elementi indiziari circa la gestione monopolistica del clan D'Alessandro, a partire dall'anno 2011, del trasporto degli infermi nel territorio di Castellammare di Stabia e della fornitura all'ingrosso di prodotti ittici agli imprenditori del settore dell'area stabiese.