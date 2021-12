Covid Campania, il bollettino: 1.271 nuovi casi su 32.619 test

In lieve calo l'occupazione dei posti letto sia nelle intensive, a quota 22 (meno uno rispetto a ieri), sia nelle degenze, a quota 312 (meno sei)

Sono 1.271 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) rilevati in Campania su 32.619 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 3,89% contro il 3,20% di ieri.

Il bollettino

L'Unità di crisi regionale segnala cinque nuove vittime, di cui quattro nelle ultime 48 ore. In lieve calo l'occupazione dei posti letto sia nelle intensive, a quota 22 (meno uno rispetto a ieri), sia nelle degenze, a quota 312 (meno sei).