Olio di semi venduto come extravergine d'oliva: un denunciato a Napoli

Un lotto di olio extravergine di oliva 100% italiano è stato sequestrato dagli agenti della Polizia Municipale - Unità Operativa di Tutela Ambientale, insieme al personale dell'Ispettorato della Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dalle analisi effettuate è emerso che non si trattava di olio extravergine ma di olio di semi.

Il lotto in questione era stato già segnalato al Reparto Antifrode del Ministero e quindi sottoposto ad analisi presso i laboratori dell' ICQRF area Nordest di Susegana (Treviso).

Denunciato un uomo

Durante le indagini è emerso che le bottiglie del finto olio extravergine venivano vendute nel mercato rionale della Ferrovia da un uomo residente ad Acerra (Napoli). Tutte le bottiglie sono state sequestrate e il venditore è stato denunciato per frode in commercio. Sono in corso ulteriori attività investigative sulla vicenda.