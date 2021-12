Marano, figlio di un imprenditore viene rapito e riesce a scappare

L'uomo, un ingegnere 41enne, era in auto insieme al padre, un imprenditore di 76 anni. Quando la BMW si è fermata davanti all'abitazione dei due, il 41enne è stato preso con la forza e caricato su un furgone

Un uomo di 41 anni è riuscito a scappare dopo essere stato sequestrato da una banda di malviventi di 4 o 5 persone a Marano di Napoli. Il fatto risale allo scorso 26 novembre.

Il rapimento

L'uomo, un ingegnere, era in auto insieme al padre, un imprenditore di 76 anni. Quando la BMW si è fermata davanti all'abitazione dei due, il 41enne è stato preso con la forza e caricato su un furgone. Secondo il racconto reso ai carabinieri, l'ingegnere è riuscito a scappare dopo una colluttazione. Portato in ospedale per le ferite riportate durante lo scontro con i rapitori, ha ricevuto 15 giorni di prognosi.