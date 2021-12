Covid Campania, il bollettino: 1.087 casi e incidenza al 3,2%

Sono 1.087 i nuovi positivi al Covid in Campania su 33.883 test esaminati. Il tasso di incidenza risale al 3,2% (dal 2,5% precedente). Le vittime sono quattro, di cui tre decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati nelle terapie intensive restano stabili a 23 mentre calano quelli per le degenze che si attestano a 318 (meno 3 rispetto al dato precedente). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)