Napoli, disagi sulla linea 1 della metropolitana: rabbia utenti

Disagi per i napoletani che per muoversi devono utilizzare la linea 1 della metropolitana. Da stamattina la linea 1 della metro effettuato infatti soltanto il servizio sulla tratta Piscinola-Dante. Rabbia tra gli utenti che da diversi mesi si scontrano con guasti e scioperi. "Così non si può più andare avanti - afferma un cittadino - andar a lavoro con la metro è diventata un'impresa impossibile. Oggi non solo il treno non arriva a Garibaldi ma ho dovuto attendere ben 30 minuti e vi potete immaginare in che condizioni si viaggiava".

I disagi

Treni stracolmi dove il distanziamento è un miraggio. "Qui parlano di Green Pass, di Super Green Pass - dice Anna, studentessa - e poi ci fanno viaggiare in queste condizioni. Sono anni che sentiamo parlare di nuovi treni della metro. Mi chiedo perché non li mettono in servizio invece di tenerlo nei depositi".