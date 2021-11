Napoli-Lazio, poliziotti aggrediti da ultrà azzurri: cinque arresti

E' successo in via Barbagallo, in direzione dello stadio, ieri sera. Sei poliziotti hanno riportato contusioni

Aggredito da un gruppo di tifosi napoletani il contingente delle forze dell'ordine a protezione di alcuni mezzi di tifosi laziali. E' successo in via Barbagallo, in direzione dello stadio, ieri sera in vista dell'incontro Napoli-Lazio (GOL E HIGHLIGHTS). Lo rende noto la Questura di Napoli specificando che sei poliziotti hanno riportato contusioni.

Gli arresti

Gli ultrà, con caschi e passamontagna e armati di mazze e bastoni chiodati, hanno lanciato bottiglie, fumogeni e petardi determinati a venire a contatto con i tifosi ospiti. Le forze dell'ordine hanno raggiunto gli aggressori, che hanno opposto resistenza, bloccandone sette: cinque tra i 30 e i 39 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia e già sottoposti a Daspo, sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e a vario titolo anche per possesso o utilizzo di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive; due sono stati anche denunciati per lesioni aggravate e uno di loro anche per aver violato la misura del Daspo cui è attualmente sottoposto. Altri due, di 36 e 25 anni, quest'ultimo con precedenti di polizia, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. Per tutti e sette, appartenenti ai gruppi ultras napoletani, è stata avviata la procedura per l'emissione del Daspo.