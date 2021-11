Covid Campania, il bollettino: 1.147 nuovi casi su 29.578 test

Negli ospedali restano invariati a 25 i posti letto occupati in terapia intensiva. Leggermente in aumento i ricoveri in degenza con 300 posti letto occupati, più due rispetto a ieri

In Campania sono 1.147 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 29.578 test esaminati.

Il bollettino

Resta stabile il tasso di incidenza che ieri era al 3,88% e oggi è al 3,87%. Due i decessi nelle ultime 48 ore e un deceduto in precedenza, ma registrato ieri. Negli ospedali restano invariati a 25 i posti letto occupati in terapia intensiva. Leggermente in aumento i ricoveri in degenza con 300 posti letto occupati, più due rispetto a ieri.