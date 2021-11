Covid Campania, 1.154 casi su oltre 29mila tamponi

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti ospedalieri. Si registrano sei nuove vittime

Sono 1.154 i nuovi positivi al Covid in Campania su 29.695 test esaminati: il tasso di incidenza si attesta al 3,88%, quasi un punto più di ieri (2,99). Il bollettino dell'unità di crisi segnala sei nuove vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 25 (+2), quelli di degenza 298 (+1) (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).