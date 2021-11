Infiltrazioni d'acqua, evacuate otto famiglie a Torre del Greco

"Da ieri sera siamo costretti fuori dalle nostre abitazioni - dice uno dei residenti - e solo stamattina ci hanno permesso di entrare nelle case per prendere alcuni effetti personali in attesa di ricevere una sistemazione provvisoria''

Otto famiglie sono state evacuate da vigili del fuoco e tecnici comunali da una palazzina a tre piani in viale Europa a Torre del Greco (Napoli). Stando a quanto raccontano alcuni residenti dell'immobile, posto a ridosso di un cantiere gestito da una ditta incaricata di effettuare i lavori di allacciamento all'impianto di Foce Sarno delle acque reflue per conto della Regione Campania, ieri sera attorno alle 22 è stato avvertito un boato, che molti hanno attribuito a un possibile tuono legato al maltempo.

La situazione

Invece, da ciò che si apprende, si sarebbe verificata una voragine nella quale sarebbe confluita abbondante acqua. Infiltrazioni che per gli esperti giunti sul posto avrebbero potuto minare la sicurezza statica dello stabile. ''Da ieri sera siamo costretti fuori dalle nostre abitazioni - dice uno dei residenti - e solo stamattina ci hanno permesso di entrare nelle case per prendere alcuni effetti personali in attesa di ricevere una sistemazione provvisoria''. L'immobile è stato ritenuto inagibile a causa del danneggiamento di una conduttura idrica che ha allagato i seminterrati.