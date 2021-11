Casoria, occupano alloggio e aggrediscono vicina: quattro arresti

Nell'appartamento occupato in via Pascoli i quattro fratelli avevano anche operato abusi edilizi che i vicini avevano più volte contestato, ricevendo in cambio minacce e aggressioni

Quattro fratelli di 27, 29, 22 e 21 anni residenti a Casoria, in provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri per i reati di tentato omicidio, lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento. I quattro avevano occupato insieme ai genitori un alloggio di edilizia popolare in via Giovanni Pascoli ad Arpino, frazione del Comune di Casoria.

Domenica 7 novembre i quattro sono entrati nell'abitazione di una vicina di 61 anni, dopo una lite per futili motivi e l'hanno aggredita con pietre e bottiglie di vetro, ferendo lievemente anche il marito e la figlia della donna. La 61 enne è tuttora ricoverata all'Ospedale Cardarelli. Nell'appartamento occupato in via Pascoli i quattro fratelli avevano anche operato abusi edilizi che i vicini avevano più volte contestato, ricevendo in cambio minacce e aggressioni. I genitori dei quattro fratelli sono indagati per violenza privata per aver imposto ai vicini di accettare gli abusi edilizi. L'appartamento è stato sequestrato e i genitori dei quattro arrestati sono stati sgomberati.