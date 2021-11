Napoli, svelata la statua dedicata a Maradona davanti allo stadio

È stata svelata la statua di Diego Armando Maradona davanti allo stadio del Napoli, che oggi porta il suo nome, a un anno dalla morte, avvenuta il 25 novembre 2020 a Tigre, in Argentina, in circostanze ancora da chiarire. La cerimonia si è svolta sotto una forte pioggia, che non ha fermato i tifosi partenopei, riunitisi davanti all’impianto per rendere omaggio al campione argentino con inni e cori. ”Maradona è il nostro San Gennaro, è figlio di Napoli, è sempre con noi e sempre lo sarà”, ha detto uno dei presenti. Diverse anche le persone giunte dall’Argentina: "Maradona non poteva che venire e amare Napoli perché Diego era come noi, era uno del popolo. I napoletani così come noi argentini non lo potranno mai dimenticare”, ha detto una di loro.