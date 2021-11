Maltempo Campania, allerta meteo arancione in alcune zone

Peggiorano le condizioni meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta per piogge e temporali che proroga e amplia quello attualmente in vigore (IL METEO IN CAMPANIA) .

L'allerta meteo

Dalle ore 18 di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 26 novembre, infatti, scatta l'allerta Arancione sulla zona 3 (costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Piacentini) dove si prevedono temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, frane e colate rapide di fango. Resta l'allerta Gialla su tutto il resto della Campania dove si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi, associati a raffiche di vento.

Stazione allagata: stop a treno Circumvesuviana

Stazione allagata per maltempo. Interrotta la circolazione dei treni su una tratta della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, azienda che si occupa anche del servizio sulle linee vesuviane. ''Sulla linea ferroviaria Napoli-Poggiomarino - fa sapere Eav - causa allagamento nella stazione di Scafati (Salerno), la circolazione è interrotta tra Scafati e Poggiomarino. I treni in partenza da Napoli, limitano a Pompei Santuario. Seguiranno aggiornamenti''. Intanto, proseguono i disagi. L'Ente Autonomo Volturno fa sapere anche che ''causa allagamento nei pressi dell'impianto di Pioppaino sono attualmente fermi in linea i treni delle ore 10:42 da Napoli per Sorrento, fermo a Pioppaino; delle ore 11:06 da Napoli per Sorrento, fermo a Pompei scavi-Villa Misteri; delle ore 11:36 da Sorrento per Napoli, fermo a Castellammare''.