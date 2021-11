Arzano, cinque persone ferite in un agguato

Cinque persone sono rimaste ferite in un agguato, ieri sera, avvenuto all'interno di un bar in via Ignazio Silone ad Arzano, alle porte di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze. Da quanto risulta, tra le cinque persone rimaste ferite, c'è una persona estranea colpita per errore dal commando camorrista. Invece, due dei cinque feriti dovrebbero essere vicini al clan della '167' del centro alle porte di Napoli.

La ricostruzione dei fatti

Ignoti sono entrati all'interno del locale e hanno sparato diversi colpi d'arma da fuoco. C'è stato terrore tra gli avventori del bar e i cittadini di Via Silone. Indagini sono in corso. Piange il proprietario del bar e manifesta tutta la sua disperazione: "Siamo gente perbene, ci conoscono tutti ad Arzano...". A terra nel locale si vedono numerose macchie di sangue tra i cartelli utilizzati per segnalare i bossoli.