Napoli, Osimhen lascia il Niguarda: dovrà essere operato

Victor Osimhen ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano dove è rimasto in osservazione per tutta la notte dopo la frattura scomposta dello zigomo sinistro e dell'osso orbitale, rimediata in uno scontro aereo con Skriniar durante la partita di ieri tra Napoli e Inter (GLI HIGHLIGHTS), terminata 3 a 2 in favore dei nerazzurri. L’attaccante nigeriano, secondo quanto si apprende, sarà sottoposto a un intervento chirurgico a Napoli,a seguito del quale sarà possibile avere una prognosi attendibile. Tuttavia, l’attaccante dovrebbe restare fuori almeno per un mese, fino alla sosta di Natale. Per Osimhen è poi prevista la partenza con la nazionale nigeriana per disputare la Coppa d’Africa ma la sua presenza, a questo punto, è in dubbio.

Si ferma anche Anguissa

In giornata è poi arrivata un’altra tegola per Luciano Spalletti. Oltre a Osimhen, infatti, il tecnico toscano dovrà fare a meno anche di Anguissa. Il centrocampista camerunense aveva avvertito un fastidio alla gamba sinistra durante il match di San Siro e gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Al momento non è stata resa nota alcuna prognosi, ma l'assenza del calciatore potrebbe non essere breve. Prima della trasferta di Milano, era inoltre arrivata la notizia della positività al Covid di Matteo Politano, che resta ancora in isolamento.