È accaduto intorno alle 6:30 di questa mattina in Corso Secondigliano. Indagano i carabinieri. Nessun ferito

Un ordigno è esploso intorno alle 6:30 di questa mattina in Corso Secondigliano, a Napoli. Lo scoppio ha danneggiato un’auto parcheggiata. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Stella, che stanno indagando per risalire a chi ha sistemato la bomba e per chiarire dinamica e motivazioni alla base dell'accaduto. Nessuna persone è rimasta coinvolta.