Napoli, Manfredi: Obbligo vaccinale? Sono per rafforzare green pass

L'obbligo del vaccino? Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi è una "soluzione estrema, eventualmente si può anche prenderla ma sono per rafforzare l'uso del green pass perché spinge le persone a vaccinarsi". "Se la situazione diventa eccessiva si può anche ricorrere all'obbligo - dice in una intervista a RaiNews 24 - sicuramente è necessario l'obbligo per medici, insegnanti e per chi ha un rapporto molto stretto con la collettività". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"A Natale accessi contingentati in alcune aree"

Napoli è "piena di turisti" e il sindaco annuncia che "faremo un'ordinanza questa settimana per contingentare l'accesso ai decumani in modo che quando l'afflusso aumenta e diventa eccessivo, l'accesso è limitato. Il Natale si vive nei Decumani, nella zona dei presepi la grande affluenza stiamo cercando di regolarla con percorsi contingentati, realizzando filtri e con controlli mirati a campione".