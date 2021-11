Covid Campania, il bollettino: 591 contagi su 14.357 tamponi

Sono 591 i casi di Covid-19 registrati in Campania su 14.357 test effettuati, con un indice di contagio pari al 4,11%. Sette le persone decedute (4 nelle ultime 48 ore e tre scomparse in precedenza ma registrate ieri). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 24 (-2), quelli nei reparti di degenza sono 289 (-5). (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)