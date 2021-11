Incendio in un appartamento a Sapri, intossicato un 94enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che, dopo aver sfondato la porta di ingresso dell'abitazione, hanno messo in salvo l'anziano portandolo in braccio in strada. Ora è ricoverato

Un anziano di 94 anni è rimasto intossicato a Sapri, nel Salernitano, a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento intorno alle 4:30 della notte scorsa. Sul posto, in pieno centro cittadino, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che, dopo aver sfondato la porta di ingresso dell'abitazione, hanno messo in salvo l'anziano portandolo in braccio in strada. I Vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, poi, hanno provveduto a spegnere le fiamme evitando che si propagassero alle abitazioni vicine. L'appartamento dell'anziano ha comunque subito gravi danni tanto da essere dichiarato inagibile. Il 94enne è ora ricoverato in osservazione nell'ospedale di Sapri per intossicazione dovuta ad inalazione da fumo.