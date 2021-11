Carceri, Sappe: "Aggredito poliziotto a Santa Maria Capua Vetere"

Aggredito un agente penitenziario del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo riporta Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria-Sappe.

L'aggressione

"Nella giornata di ieri - spiega in una nota - ad un assistente di polizia in servizio nel reparto Tevere del carcere di Santa Maria Capua Vetere un detenuto ha sbattuto con violenza sul viso lo spioncino della porta della cella. Il recluso pretendeva di andare in infermeria senza motivazione e fomentava anche le proteste della restanza popolazione detenuta della sezione. Il collega ferito è stato trasportato in ospedale a mezzo 118".

In arrivo task force

Da lunedì 22 novembre, intanto, prenderà servizio al carcere sammaritano la task force composta da 12 unità di personale di Polizia Penitenziaria, incaricato di osservare la specificità dell'istituto e di analizzare le criticità. L'iniziativa, condivisa dalla Direzione e dal comandante di reparto dell'istituto, è volta a ristabilire il ritorno alla serenità lavorativa di tutti gli operatori penitenziari della struttura dopo le note vicende che lo hanno investito.