Busta con proiettili recapitata al Comune di Marano

Una busta contenente dei proiettili è stata recapitata questa mattina al Comune di Marano (Napoli). Allertati i Carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Il Comune era stato commissariato il 18 giugno scorso dal Prefetto di Napoli per sospetta infIltrazione della criminalità organizzata.

La nota dei sindacati

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fp Cisl e Fpl Uil, ha espresso in un comunicato "piena solidarietà e vicinanza alla Commissione Straordinaria e a tutti i dipendenti che ogni giorno forniscono servizi ai cittadini, operando in un contesto complesso come quello dell'area nord di Napoli".