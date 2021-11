Covid, De Luca: "Restrizioni per no vax? Sarebbe il minimo"

"Sarebbe il minimo": così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commenta la richiesta di misure più stringenti per i non vaccinati avanzate dai governatori del Nord. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) "Cominciamo a capire - prosegue - qual è la ricaduta negativa di atteggiamenti irresponsabili che abbiamo conosciuto in queste settimane. L'irresponsabilità di chi finge di scambiare per libertà democratica quella che si chiama irresponsabilità".

"Tutelare salute è un dovere che appartiene a tutti"

"Mi auguro - prosegue De Luca - che tutti quanti di fronte a questa quarta ondata capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini è un dovere che appartiene a tutti quanti. Non ad alcuni sì e altri no. Mi pare del tutto evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi vaccinandosi ha dato prova di senso di responsabilità. Purtroppo - conclude il presidente della Campania - abbiamo a che fare con degli squinternati che invece di farsi il vaccino fanno i cortei".