Napoli, pubblica video in cui offende i carabinieri: denunciato

Sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, un 28enne di Casalnuovo (Napoli) al momento di citofonare ai carabinieri si è ripreso in un video mentre offendeva i militari, proprio davanti alla caserma. Quindi ha pubblicato le immagini sui social: il video si è diffuso rapidamente ed è finito anche sotto gli occhi dei militari, che hanno denunciato il giovane per vilipendio delle Forze Armate. Il ragazzo è sottoposto all' obbligo di firma per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.