Raid contro banca nel Napoletano, secondo caso in due giorni

Raid la scorsa notte a Casoria, in provincia di Napoli, in un istituto di credito in via Marconi. E' stata frantumata la vetrina della filiale e asportata la cassa continua presente all'interno della banca. Sul posto i Carabinieri della locale compagnia, che acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del furto. Il raid è avvenuto con la tecnica dell'ariete, sfondando la vetrina di accesso al locale dove è presente il bancomat con un autocarro.

Si tratta del secondo caso in due giorni in provincia di Napoli: a Volla i banditi, utilizzando una ruspa, hanno asportato anche in questo caso la cassa continua.