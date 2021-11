Fabbrica abusiva di scarpe scoperta nel Casertano: denunciato titolare

Un laboratorio per la produzione di calzature, abusivo e inesistente per il Fisco, è stato scoperto a Cesa (Caserta) dalla Guardia di Finanza nell'ambito di controlli nella "Terra dei Fuochi". Il titolare dell'opificio è stato denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata ed emissione non autorizzata di fumi in atmosfera, mentre la fabbrica - che si estende su una superficie pari a circa 300 metri quadri, macchinari e contenitori di colla e prodotti chimici sono stati sequestrati.

Al lavoro nella struttura i militari di Aversa hanno anche trovato sei dipendenti in nero, di cui tre percepivano il reddito di cittadinanza e un quarto risultava percettore di indennità di disoccupazione, ("Naspi").