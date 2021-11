Maltempo, voragine a Sant'Agnello nei pressi del Comune

Il dissesto ha provocato l'interruzione nell'erogazione idrica nella zona. Sindaco e vigili del fuoco stanno valutando gli interventi da attuare per mettere in sicurezza l'area

Una voragine si è aperta nella notte lungo il corso principale di Sant'Agnello, nei pressi del palazzo comunale. A causare lo sprofondamento stradale le intense piogge della notte. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai residenti svegliati da un forte rumore, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento e gli uomini della Protezione Civile.

La situazione

Il dissesto ha provocato l'interruzione nell'erogazione idrica nella zona. Sindaco e vigili del fuoco stanno valutando gli interventi da attuare per mettere in sicurezza l'area. Bisogna anche stabilire se ci sono problemi per la staticità delle strutture adiacenti, compreso il palazzo comunale.