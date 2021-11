Luminarie Napoli 2021, polemiche per orsacchiotto in piazza Nazionale

Polemiche a Napoli per uno degli addobbi luminosi realizzati in vista del Natale. Si tratta di un'installazione in piazza Nazionale che rappresenta un orsacchiotto abbracciato a uno spicchio di luna, quest'ultimo sormontato da un cappello rosso da Babbo Natale. Vista da una prospettiva laterale, però, l'opera ricorderebbe un simbolo fallico, provocando le ironie di molti sui social. Lo riporta La Repubblica.

"Prima l’albero a piazza del Gesù, bruttissimo, agganciato al bugnato della chiesa, che abbiamo denunciato alla soprintendenza, e che poi è stato agganciato all’impalcatura con probabili problemi di sicurezza, adesso ci compare questo 'manufatto' a Piazza Nazionale! Diciamo Basta!!!! Ma chi ci sta ridicolizzando agli occhi del mondo intero?", protesta il Comitato Vivibilità Cittadina.