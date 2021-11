Napoli, spara a uomo dopo un incidente stradale: fermato

Fermato a Napoli un uomo di 37 anni accusato aver sparato a un uomo intervenuto per soccorrere una donna investita dal figlio in un incidente stradale. La vittima dell'aggressione ha assistito all'incidente stradale e ha soccorso la donna trattenendo il conducente della moto e impedendogli di allontanarsi dal luogo dell'incidente. Sul posto è giunto il padre del ragazzo che lo ha ferito con diversi colpi d'arma da fuoco. È accaduto a Napoli il 5 novembre ma è stato reso noto solo oggi. L'uomo, un 37enne con precedenti di polizia, è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato San Carlo Arena ed è stato sottoposto a fermo.

La ricostruzione

Dopo l'impatto, sul luogo dell'incidente è arrivato il padre del ragazzo che prima ha sferrato un pugno all'uomo intervenuto per aiutare la vittima e poi lo ha minacciato che da lì a poco sarebbe ritornato. È ritornato davvero, questa volta armato di una pistola calibro 7,65 con la quale ha esploso alcuni colpi contro l'uomo, ferendolo a un braccio e a una gamba. La vittima è scappata, si è riparata in un esercizio commerciale ma l'uomo lo ha inseguito e, una volta all'interno, ha continuato a sparare ferendo altre due persone, colpendone una alla gamba.

Le indagini

Il giorno dopo i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio e di altri esercizi commerciali della zona, hanno individuato e rintracciato il presunto aggressore presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto diversi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato. L'uomo è stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria poiché gravemente indiziato di tentato omicidio, spari in luogo pubblico e lesioni. Il fermo è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.